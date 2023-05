A Termoli un inizio di consiglio comunale turbolento, sicuramente scoppiettante, un botta e risposta tra due ex sindaci, Alberto Montano che stava nel gruppo di Fratelli d’Italia e Antonio Di Brino, il primo insieme a Francesco Rinaldi ne ha creato appunto uno nuovo dal nome “Molise in azione”, il secondo lo ha invitato così a dimettersi: “Fratelli d’Italia – ha detto Di Brino – non è incline ad accettare cambi di casacca in corso”. Montano di contro ha ribadito: “Resto nel partito, ho lasciato il gruppo solo per motivi personali”.

Un inizio col botto prima di passare al primo punto iscritto all’ordine del giorno. La sanità, il San Timoteo in modo particolare, la richiesta di fatto al sindaco Francesco Roberti di un impegno forte per salvare l’ospedale.

Prima degli interventi di Marcella Stumpo che ha presentato la mozione ripercorrendo il calvario del San Timoteo, di Nicolino Di Michele, Angelo Sbrocca, Fernanda De Guglielmo, Antonio Di Brino e Daniela Decaro, è intervenuto l’ospite esterno, una pediatra, Giuliana Senese: “La sanità privata va bene – ha detto – ma quella pubblica non deve essere depotenziata o cancellata. Ai cittadini vanno assicurati reparti con le persone giuste, a partire dai primari”. E per alleggerire in sostanza l’impegno ospedaliero bisognerebbe sostenere la sanità domiciliare, di prossimità.

In assise tutti d’accordo, servono azioni urgenti per garantire il funzionamento dell’ospedale di Termoli.

“La sanità – ha detto il sindaco Roberti – non ha colore politico, serve a tutti e io ne sono la dimostrazione. E tra le idee una del primo cittadino è quella di formare nuovi medici con l’Università del Molise”