Proseguono a rilento i lavori di ristrutturazione del castello Monforte di Campobasso, iniziati il 9 Settembre 2022 e tutt’ora in corso. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Fora Italia, Domenico Esposito che ha presentato, qualche giorno fa, una interrogazione proprio in merito allo stato dei lavori sul monumento e sul degrado dell’area di cantiere, che secondo Esposito, sarebbe dovuta essere adeguatamente allestita tramite l’utilizzo di pannelli con rendering attraverso i quali i cittadini ed i turisti avrebbero potuto osservare i cambiamenti in corso. Molta attenzione Esposito l’ha riservata al certo afflusso di turisti e fedeli sulla Collina Monforte con l’arrivo della bella stagione ma soprattutto con l’approssimarsi della Festa della Madonna dei Monti e del Corpus Domini. Nel primo pomeriggio di ieri, un nutrito gruppo di turisti provenienti dal Giappone, ha visitato il centro storico e si è recato a piedi in visita al Castello Monforte ed alla attigua Chiesa. Una volta arrivati in cima, i turisti si sono ritrovati di fronte al castello chiuso. Non gli è rimasto altro da fare che scattare numerose fotografie ai cartelli apposti dinanzi all’area del cantiere e del Castello desolatamente chiuso.