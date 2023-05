Venerdì 26 maggio 2023 la Parrocchia di Santa Maria delle Rose, in collaborazione con la Pastorale giovanile della diocesi, organizza un incontro dedicato al Beato Carlo Acutis.

Il programma prevede alle 16.00 l’accoglienza della Reliquia del Beato nella chiesa madre di Bonefro e, alle 16.30, la testimonianza in presenza di Antonia Salzano, mamma del giovane Carlo.

L’incontro si inserisce nelle iniziative di preparazione alla Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona.

Papa Francesco citando il beato Carlo Acutis dice: “Dio non vuole fotocopie, ma solo originali”, “Un ragazzo italiano, nato in Inghilterra e cresciuto a Milano, uno come voi, figlio di questo tempo, appassionato di computer, soprattutto innamorato di

Gesù, dell’Eucaristia, che chiamava l’autostrada per il Cielo. La vita terrena di Carlo è stata breve, molto breve, ma è stata piena. È stata come una corsa, una rincorsa verso il Cielo. Ha preso la rincorsa dal giorno della sua prima Comunione, quando ha incontrato Gesù nel suo Corpo e Sangue. ” “Sì, perché Gesù non è un’idea, o una regola morale, no, Gesù è una persona, un amico, un compagno di strada”. “Che Gesù diventi il vostro grande amico, il vostro compagno di strada. Che Gesù vivo diventi la vostra vita! Ogni giorno e per sempre. Buon cammino di preghiera a tutti!”