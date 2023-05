Share on Twitter

È stata inaugurata a Toro la nuova sede del Comando Stazione Carabinieri. La cerimonia organizzata dal Comando Provinciale di Campobasso ha visto la presenza del Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” Generale di Brigata Paolo Aceto, del Prefetto di Campobasso Dott.ssa Michela Lattarulo e delle maggiori autorità civili e militari della provincia, nonché della vedova del Carabiniere Di Mella, Medaglia d’oro al Merito Civile e per le Vittime del Terrorismo.

L’evento è stato arricchito dalla presenza della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania e da un picchetto armato della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso composto da venti allievi carabinieri e da un ufficiale.

Molto apprezzate e sentite le allocuzioni delle Autorità intervenute alla cerimonia, tra cui il Sindaco di Toro, Ing. Roberto Quercio, che ha consegnato al Comandante della Stazione, come segno di riconoscenza e di vicinanza della sua comunità la bandiera italiana, innalzata con il rito dell’Alzabandiera.

I discorsi delle Autorità susseguitisi nel corso della cerimonia hanno esternato l’enorme soddisfazione generale per essere riusciti a consegnare, in tempi brevi, alla comunità di Toro questa nuova sede alla Stazione Carabinieri che da quasi cento anni rappresenta un luogo di rassicurazione sociale e di legalità e che continuerà ad esserlo nel futuro in termini di maggiore efficienza e qualità del servizio offerto dall’Arma.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune scolaresche del luogo, si è conclusa con il classico taglio del nastro e con la visita dei locali da parte delle autorità, accompagnate nell’occasione dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, Colonnello Luigi Dellegrazie.

”Continua quindi la costante presenza e vicinanza, iniziata nel lontano 1927, dei Carabinieri nella comunità di Toro, con competenza anche sui territori di Campodipietra e San Giovanni in Galdo, arricchita oggi dalla nuova sede del Comando Stazione, ormai punto di riferimento imprescindibile di legalità e di rassicurazione sociale” hanno detto i vertici dell’Arma presenti.