Il senatore Costanzo Della Porta, eletto con Fratelli d’Italia alle ultime politiche, è uno dei componenti della commissione parlamentare Antimafia. Questa importante nomina avviene in un momento particolarmente cruciale per il Molise, a fortissimo rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata delle regioni confinanti come la Puglia e la Campania.