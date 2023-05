Settanta coppie hanno preso il via al 5° Trofeo AVIS Campobasso in ricordo di Mimmo Errico, gara nazionale di bocce, specialità coppia, organizzata dalla Bocciofila Avis Campobasso del presidente Giuseppe Iacovino. Al termine di una intensa finale, terminata 12-11 e caratterizzata da tante giocate di ottima fattura tecnica, sono stati i campani Gennaro Laudato e Giuseppe Ferrara della società salernitana Garibaldi Pellezzano. Al secondo posto, i locali Vincenzo Iengo e Alessandro De Castro. Terza posizione per Michele D’Elia-Rino Petti del Bocciodromo Comunale Campobasso (terzi), quarta piazza per Marco Ruano e Federico Tittaferrante del Città del Vasto (quarti). Alle fasi finali anche Maria Carmela Parisi – Domenico Santoro dell’Ariete Camigliano (quinti), Antonio Anzovino – Vincenzo D’Onofrio (della società Città di Benevento (sesti), Ernesto Di Iorio – Gregorio Valente della Frosolonese (settimi), Luca Cenname – Francesco Di Gaetano dell’Ariete Camigliano (ottavi), Gaetano Valletta – Francesco Cammarota dell’Ariete Camigliano (noni). Il direttore di gara è stato Cosimo Iuliano, arbitro nazionale dell’AIAB Benevento. Gli arbitri di campo sono stati Silvio Mancino, Antonio Iacobucci, Antonio Di Tota. Presenti alle finali e alla premiazione: la famiglia Errico; il Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Salvatore Micone; il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato; i consiglieri Mario Perrella e Riccardo Forte; i Delegati FIB Campobasso e Isernia, Antonio Di Tota e Gregorio Valente.

Fonte: Ufficio stampa