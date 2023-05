Quando sul telefono le è arrivata una notifica dalla banca, si è resa conto di tutto. Non avendo fatto alcun acquisto in quel momento, ha capito che qualcuno le aveva rubato la carta di credito. Così una donna isernina ha chiamato il 113. Sono dunque partite le indagini e gli uomini della Squadra Mobile e della Volante, arrivati sul posto, hanno scoperto che, dietro una serie di transazioni in un locale di via Umbria, c’erano due giovani, già noti alle forze dell’ordine, con precedenti per furto e uso di droga.

Stando a quanto è trapelato, la coppia di ladri improvvisati avrebbe messo a segno il colpo in un’attività nota per la movida cittadina. I due ladruncoli avrebbero anche fatto alcune giocate nella sala slot.

Uno di loro è finito in manette e si trova nel carcere di Ponte San Leonardo, mentre il complice è stato denunciato.

Intanto continuano le indagini a tutto campo, anche attraverso le immagini delle telecamere presenti nella zona, per accertare la responsabilità dei due giovani nei furti messi a segno nei giorni scorsi in una pasticceria e in un alimentari di via Umbria.