Passo indietro di Michele Iorio. L’ex governatore ha scelto di non correre con una lista autonoma alle elezioni regionali. In conferenza stampa a Isernia ha ufficializzato il suo sostegno al centrodestra, a Fratelli d’Italia e al candidato presidente Francesco Roberti. “Ho avuto un momento di delusione non per la scelta del candidato, ma per il metodo utilizzato – ha spiegato Iorio – Ho pensato di candidarmi autonomamente per cercare di creare un’alleanza con il terzo polo estesa al centrodestra. Una volta compreso che il candidato era Francesco Roberti, mi ha fatto piacere poter collaborare con una persona con cui ho lavorato insieme. Per superare la delusione c’è stata anche l’amicizia con Roberti, se il candidato fosse stato un altro probabilmente non avrei cambiato idea”.

E dopo le parole dell’ex governatore la stretta di mano con Roberti. “Michele Iorio ha dimostrato nel tempo di essere una persona coerente – ha spiegato il candidato presidente del centrodestra – Si è speso sempre per il bene del Molise, nei tempi belli e nei tempi brutti. È una risorsa che va utilizzata e spesa bene”

Sul tavolo della coalizione di centrodestra, Iorio porta temi specifici. A Roberti la richiesta di impegnarsi per la sanità e per la realizzazione dell’autostrada in Molise. “Sono due obiettivi da inserire nel programma – commenta il sindaco di Termoli – Ci sono tutte le condizioni per fare bene. Occorre sinergia – continua Roberti – tra sanità pubblica e privata. Se abbiamo un’eccellenza non c’è motivo di vergognarci. La sanità non deve essere strumentalizzata”.