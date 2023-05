Share on Twitter

“Una svolta ambiziosa e decisiva per affrontare il problema dell’inquinamento causato dalle navi ormeggiate.” cosi ha commentato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi, la convenzione stipulata con il presidente e amministratore delegato di Sogesid Carmelo Gallo, società che lavora per i Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture che prevede la progettazione dell’elettrificazione delle banchine del porto di Termoli.

Lo staff della società si occuperà anche della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e del collaudo statico e tecnico amministrativo per l’elettrificazione delle banchine per una cifra che verserà l’ente portuale di circa 250 mila euro.

Con il progetto chiamato “cold ironing” le navi potranno approvvigionarsi di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili o da altre a basse emissioni, tutto questo avverrà mentre sono ormeggiate nei porti riducendo così le emissioni di gas nocivi e migliorando la qualità dell’aria e la salute pubblica dei cittadini.

Inoltre caricando le batterie in porto si potranno abbattere i costi legati al carburante e quindi questo significherebbe un vantaggio per le compagnie di navigazione.

“Stiamo gettando le basi – ha aggiunto Patroni Griffi- così che in futuro i collegamenti con le Isole Tremiti possano essere ad impatto zero.”

Un progetto che era stato candidato dall’ Ente ai bandi del PNNR.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accettato l’opera assegnando allo scalo molisano 6 milioni di euro finanziati con i fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari a integrazione dei fondi nazionali del piano di ripresa e resilienza.

Un accordo quello stipulato tra l’ente portuale e la Sogesid di tre anni , la società presenterà la progettazione entro il prossimo 30 giugno.

La gara di competenza dell’autorità di sistema sarà pubblicata a fine settembre.