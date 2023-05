Giornata internazionale contro l’omotransfobia, il Comune di Roccavivara installa una panchina arcobaleno. Si è celebrata ieri, 17 maggio 2023, la Giornata internazionale contro l’omotransfobia, per la ricorrenza il Comune di Roccavivara ha installato una panchina arcobaleno in segno di uguaglianza e contro la discriminazione, presso piazzale Europa. “Un gesto simbolico per dire no ad ogni forma di abuso – il commento del primo cittadino Angelo Minni – di violenza e di intolleranza che, come ha detto il Presidente Mattarella “calpestano la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e la nostra Costituzione che proprio nell’art. 3 riconosce pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di tutti i cittadini, garantendo pieno sviluppo della persona umana”. Promoviamo la cultura del rispetto – ha chiuso il sindaco Minni – per non lasciare indietro nessuno”.