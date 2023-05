Società rossoblu al lavoro per organizzare nel migliore dei modi il prossimo campionato di serie D. La retta via è stata indicata dal patron Matt Rizzetta: “si punta a vincere il torneo per rientrare subito in Lega Pro”. Queste le parole del presidente che ha dichiarato di aver già stanziato un budget importante per allestire un organico di primissimo piano. Le ambizioni ci sono ora bisogna trasformarle in sostanza. Nei fatti, i primi passi della società riguardano lo staff tecnico a cui saranno consegnate le chiavi per allestire la rosa. Il direttore sportivo salvo cambi di rotta dovrebbe essere Pino De Filippis, una conferma per il Ds già alle dipendenze del Campobasso nella stagione appena conclusa. Nell’ambiente della tifoseria rossoblu circola sempre il nome dell’ex direttore Stefano De Angelis, una figura che con serietà e competenza ha saputo conquistare i favori della piazza. Senza dubbio il lavoro di De Angelis a Campobasso è stato eccellente, ma al momento non ci sono riscontri su un possibile riavvicinamento tra le parti. In merito al nuovo allenatore sono diversi i profili al vaglio della società. Appare scontata la non conferma di Di Meo, sono diverse le figure al vaglio della società, come l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro, che ha vinto con assoluta tranquillità il campionato di serie D con gli etnei, e come l’ex capitano rossoblu Ciro Danucci.

Un allenatore giovane e subito vincente, Danucci classe 84 ha chiuso la carriera da giocatore solo da due stagioni ed è riuscito a vincere il campionato di quarta serie sulla panchina del Brindisi dopo un’incredibile rimonta, culminata con il successo nello spareggio promozione contro la Cavese giocato a Vibo Valentia. Danucci ha lasciato un ottimo ricordo a Campobasso, da neo allenatore ha già in bacheca una vittoria di serie D e la sua figura corrisponde ad un profilo giovane e motivato. C’è stato un sondaggio iniziale considerato che Danucci è ancora impegnato con la società pugliese. Questo il quadro al momento, parlare di eventuali conferme o nuovi acquisti (giocatori) è assolutamente prematuro.