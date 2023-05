‘Io non voto’ ufficializza la candidatura di Emilio Izzo alla presidenza della Regione. L’annuncio nel corso della conferenza stampa di presentazione del movimento politico che sta lavorando alla composizione delle liste. Una iniziativa politica che intende porsi come alternativa, vuole dare voce a quegli elettori, ormai sfiduciati dalla politica, che non si sentono rappresentati. Il movimento politico ‘Io non voto’ vuole dunque rompere gli schemi e presentarsi agli elettori con un programma elettorale credibile e realizzabile, nel quale la priorità va data alla tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente.