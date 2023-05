Share on Twitter

Art. 1, il movimento politico fondato da Pierluigi Bersani, Massimo D’Alema e Roberto Speranza, si scioglierà il prossimo 10 e 11 giugno per confluire nel Partito democratico. Sostanzialmente un ritorno alla casa madre dopo la diaspora nata all’epoca della segreteria Renzi.

Il fatto avrà conseguenze anche sul piano locale, poiché la formazione bersano-dalemiana, in predicato di confluire alle regionali del Molise in un listone unico del microcosmo della sinistra, diventerà parte organica della lista che sta approntando il Partito democratico. Saranno due gli esponenti di art. 1 a correre nella lista del PD. A deciderlo sono stati i leader nazionali dei rispettivi partiti: Elly Schlein e Pierluigi Bersani. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a contattare la segretaria Dem e a suggerire l’ingresso in lista di Francesco Totaro, oltre che di una donna dell’area isernina. A questa seconda candidatura sta lavorando l’ex deputato Danilo Leva.

Quanto a Totaro, va detto che è figlio d’arte, essendo nato e cresciuto nel solco tracciato dal padre, il compianto Mario Totaro, più volte consigliere e assessore regionale. Una modifica in corsa, quella di art. 1, che lascia priva di una componente importante la lista di appoggio a Gravina composta da SI, Verdi e Coministi Italiani, oltre che ad altre schegge della sinistra.

I socialisti, quelli che fanno capo a Marcello Miniscalco, confluiranno con armi simbolo e bagagli nel listone civico chiamato Molise Solidale al qual sta lavorando l’ex presidente del Consiglio regionale, Antonio D’Ambrosio. In questo listone dovrebbe confluie anche il sindaco di Asgnone, Daniele Saia.

Tornanod in casa PD, invece, quasi tutta la delegazione del partito in consiglio regionale, la stessa che è stata protagonista di una feroce opposizione a Roberto Gravina, sarà candidata insieme a lui. Correranno infatti per le regionali Alessandra Salvatore, Bibiana Chierchia e Giose Trivisonno.

Nel centrodestra c’è invece da segnalare un incontro interlocutorio tra il candidato alla presidenza, Francesco Roberti, e il portavoce del Terzo Polo, Antonio D’Aimmo. Incontro positivo con l’impegno di tornare a rivedersi a stretto giro per definire un possibile accordo.

Sempre nel centrodestra, fiori d’arancio tra Iorio e Roberti con l’ex governatore in campo a pieno regine e in favore del sindaco di Termoli.