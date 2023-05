Sofisticati computer di bordo collegati in tempo reale ad una centrale operativa in grado di fornire dati che poi saranno utilizzati a fine mese per fare un report di controllo tra Regione Molise e aziende di trasporto. Da oggi sulle strade molisane iniziano a transitare i primi 20 pullman, al momento sono i mezzi più inquinanti e vetusti ad essere sostituiti, ma il parco mezzi sarà completato entro la fine dell’anno. Stamattina la presentazione ufficiale con l’azienda milanese che ha fornito il sistema di software, l’assessore quintino pallante e il suo staff che ha lavorato al progetto. “Siamo molto soddisfatti- ha commentato l’assessore- Tutto è stato possibile grazie al cospicuo investimento della Regione. E’ un servizio fondamentale al servizio dei cittadini e all’avanguardia in Molise”. Tutto quello che accade a bordo dei pullman sarà monitorato, l’orario di partenza e di arrivo, chi è il conducente di turno, le soste che fa e in che punto, i km effettuati, quante persone salgono e quante scendono, il totale e il metodo dei pagamenti a fine giornata. I viaggiatori potranno pagare o in contanti o con carta di credito o prepagata, o paypal o altri sistemi online. Sarà inoltre possibile registrarsi sul sito con la propria carta di credito o tessera sanitaria o carta di identità e avviare un abbonamento o collegare il proprio profilo ad un sistema di pagamento, per esempio paypal: in questo modo, salendo sul pullman, e usando la stessa carta della registrazione, per esempio la carta di identità elettronica, il tablet a bordo scalerà il prezzo del biglietto in maniera automatica. Garantita anche la sicurezza dei viaggiatori: il sistema è in grado di rilevare qualsiasi guasto meccanico e comunicarlo in tempo reale alla sede, e inoltre i disabili in carrozzina e i passeggeri con difficoltà motoria potranno salire molto facilmente.