Borse di studio, il Comune di Trivento pubblica l’avviso per la scuola secondaria di secondo grado. I destinatari del beneficio sono studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2022/2023, istituti scolastici secondari di secondo grado ricadenti nel territorio comunale o in comuni vicini nonché quelli frequentanti istituti scolastici in altre regioni. La domanda, può essere prodotta da chi esercita la potestà genitoriale dell’alunno o dallo stesso studente se maggiorenne, anche per gli alunni frequentanti istituti scolastici nei comuni vicini oltre che in regioni limitrofe. Condizioni economiche. Ai fini dell’ammissione al beneficio, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, non deve essere superiore ad € 15.748 78. Ammissione al beneficio. Per accedere al beneficio è necessario allegare alla domanda di contributo – redatta su apposito modulo disponibile sull’albo on line, sul sito internet del Comune l’attestazione I.S.E.E., copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, e copia del codice fiscale dell’alunno. Importo della borsa di studio. Il valore minimo di ciascuna borsa di studio è di euro 200,00. Termine per la presentazione della domanda. La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, entro, e non oltre, il termine perentorio del 5 giugno 2023. A mano o a mezzo pec: protocollo.trivento@pec.it; mail: segreteria@comunetrivento.it Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del procedimento, tramite telefono al n° 0874/873436, (durante le normali ore di servizio) dal lunedì al venerdì, nelle ore di apertura al pubblico — 08:30/12:00 – (il lunedì e il mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15:30 alle 17:00).