Proseguono gli incontri del candidato alla Presidenza della Regione Molise per il centrodestra, Francesco Roberti, che oggi a Termoli ha incontrato l’Onorevole Lorenzo Cesa, Segretario Nazionale dell’UdC.

Un briefing su più argomenti quello tra il deputato e Francesco Roberti, “che ha spaziato su vari temi urgenti, inerenti il Molise, da sottoporre all’attenzione del Governo”, come sottolineato dallo stesso Roberti.

Il pomeriggio di lavoro è stato anche occasione per parlare delle Elezioni Regionali dei prossimi 25 e 26 giugno e, dunque, fare un punto sullo status quo a undici giorni dal termine per la presentazione delle liste.

Nella circostanza, il confronto tra l’Onorevole Cesa e il Presidente Roberti è stato anche utile per confrontarsi sul programma elettorale, “che sta vedendo il contributo di tutti i partiti e i movimenti civici del centrodestra”.