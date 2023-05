La capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale a Isernia Elvira Barone ha annunciato che non voterà il bilancio in discussione questo pomeriggio nell’assise civica di palazzo San Francesco. Di seguito la sua nota:

“Questa sera non ci sarà il mio voto al bilancio di Isernia – ha spiegato Barone – Non credo sia votabile un bilancio in cui ci sono circa 600 mila euro di indennità per l’esecutivo (9 assessori, a Campobasso con circa 30 mila abitanti in più hanno 5 assessori), mentre il cittadino dovrà alla fine della giostra probabilmente colmare il buco dei 300 mila euro per le strisce blu.

Inoltre nessuna delle mie istanze a favore dei cittadini è stata accolta in questi due anni, come la richiesta di fare ricorso a bandi pubblici e non ad affidi diretti, anche reiterati, per i vigilantes, che proteggono solo la qualità della vita degli abitanti del centro storico e non incidono in alcun modo sulla qualità di vita degli abitanti di fragnete o capruccia o altri posti della città. La loro qualità di vita e le loro criticità non interessano a questa amministrazione.

Non ascoltata l’istanza per risolvere il traffico di Via Umbria; quella della sistemazione della pavimentazione di via Lorusso, dove quotidianamente ci scivola a terra qualcuno.

Lo sgombero del X settembre dove vivono famiglie in condizioni indegne; la dislocazione sul territorio di contenitori per gli oli esausti di cucina e tante altre proposte avanzate in favore della città.

Sono una voce discordante e pertanto mi stanno riservando lo stesso trattamento delegittimante ed umiliante riservato prima di me alla dottoressa Francesca Scarabeo. A me non possono defenestrarmi (lo avrebbero già fatto). Resterò ferma al mio posto, non voto il bilancio, ma sono certa che questo mio non voto sarà uno sprone affinché le necessità della città, finora inascoltate, siano prese in seria considerazione.“