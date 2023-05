Si svolgerà domani alle ore 15.00, presso il Campo Sportivo Comunale sito in contrada Faidazzo a Casacalenda, la Finale del Titolo Provinciale per quanto concerne la categoria Under 15 – Giovanissimi. Al Titolo Provinciale U15 prenderanno parte le Società che si sono classificate al 1° posto dei Gironi A–B–C rispettivamente Riccia Calcio, N.D.B. San Giacomo e Calcio Montenero.

La manifestazione si svolgerà con la formula del triangolare a svolgimento rapido, che prevede la disputa di tre mini partite, ciascuna di 50 minuti (due mini tempi di 25 minuti con immediato cambio di campo), nelle quali ciascuna squadra incontrerà le altre. La prima gara in programma sarà determinata dal sorteggio che si terrà sul campo, alla presenza dei dirigenti delle tre società.

La squadra che avrà riposato nella prima gara disputerà la seconda gara con la squadra che risulterà sconfitta al termine della prima gara. Nella terza gara si incontreranno le squadre che hanno riposato nella prima e nella seconda gara. Se dovesse verificarsi una situazione di parità, si procederà direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità previste dalla Regola 10 delle Regole del Giuoco del Calcio.

Ai fini della compilazione della graduatoria finale, saranno assegnati i seguenti punteggi: 3 punti per la vittoria al 50’; due punti per la vittoria a seguito dell’effettuazione dei tiri di rigore; 1 punto per la sconfitta a seguito dell’effettuazione dei tiri di rigore; 0 punti per la sconfitta al 50’. Sarà considerata vincente il Titolo Provinciale la squadra che avrà totalizzato il miglior punteggio. In caso di parità di punteggio il titolo sarà assegnato tenendo conto nell’ordine esposto dei seguenti parametri:

 vincente scontro diretto (anche in caso di conclusione ai tiri di rigore);

 migliore differenza reti (conteggiata al termine dei 50 minuti di giuoco effettivi);

 maggior numero di reti (segnate nel corso dei 50 minuti di giuoco effettivi);

 migliore differenza reti (conteggiata a conclusione dei tiri di rigore);

 sorteggio da effettuare sul campo alla presenza delle tre società.

A conclusione della gara la squadra vincitrice conquisterà il titolo di Campione Provinciale della Categoria Under 15 – Giovanissimi. Al termine della competizione sportiva seguirà la premiazione alla presenza del Delegato Raffaele Sorgente e dei componenti della Delegazione Provinciale di Campobasso.

