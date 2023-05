Esordisce a Campobasso, ospitato dal Cus Molise nello splendido scenario del Palaunimol, il 20 maggio 2023, il primo festival sulla cultura tradizionale destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria. Il progetto, patrocinato dall’Università degli Studi del Molise, dal Comune di Campobasso, dalla Regione Molise e dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, è stato promosso dall’associazione MoliseRadici: Cultura, Costume, Tradizioni APS di Campobasso in collaborazione con l’associazione Il cerchio dell’amicizia di Roma. Il Cus Molise, da sempre attento non solo al mondo dello sport, si pone sempre più al servizio e a disposizione del mondo della scuola, oltre che del tessuto territoriale e del contesto socio-culturale.

L’evento vedrà la partecipazione di circa 250 alunni di varie fasce di età che si cimenteranno in canti e danze tradizionali appartenenti al patrimonio culturale molisano e dei paesi di tutti i continenti, per favorire concretamente il superamento delle barriere della diversità di qualsiasi genere (culturali, fisiche, di genere) e contribuire così alla costruzione di una reale cultura dell’inclusione, del rispetto, della pace e della solidarietà. Protagonisti di questa prima edizione del festival saranno gli alunni dell’ Istituto Comprensivo Montini di Campobasso, i “genitori coraggiosi”, che hanno condiviso i principi ispiratori del progetto e che si metteranno in gioco in prima persona insieme ai loro bambini, gli alunni della scuola d’infanzia paritaria di Riccia magistralmente preparati sulla cultura tradizionale riccese dal Gruppo folk “Giuseppe Moffa”, alcuni ospiti dell’associazione Stesso Cielo e i componenti dell’AIPD – Associazione Persone Down di Campobasso. Appuntamento dunque al Palaunimol di Campobasso alle ore 9 di sabato 20 maggio 2023, per condividere cultura, colori, emozioni, musica, danza, allegria e bellezza.