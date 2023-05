Secondo turno play off per accedere alla serie A2 elitè. Il Cln Cus Molise è atteso domani pomeriggio al Palalevante nella tana degli Hornets Roma. Il primo turno per accedere al nuovo campionato non è andato bene per i cussini che sono stati sconfitti due volte dai veneti della Fenice Venezia Mestre. Qualificazione compromessa nella sfida d’andata chiusa con tre reti di svantaggio, al ritorno, nonostante una buona gara Barrichello e compagni non sono riusciti a ribaltare gli esiti della sfida. Gli errori servono per accrescere l’esperienza e guardare al futuro con maggiore consapevolezza. Questa la lezione per Barrichello e compagni che domani pomeriggio scenderanno in campo con la massima concentrazione. Il risultato dell’andata è assolutamente decisivo per indirizzare la qualificazione, soprattutto quando anche una sola rete può giocare un ruolo determinante. Dunque, secondo turno, Hornets Roma – Cus Molise, andata domani, ritorno sabato prossimo al Palaunimol. Un revival delle sfide di campionato considerato che le due società si sono già affrontate nel girone B di A2. Precedenti in favore dei ragazzi di Sanginario, 2 a 2 nella capitale, 5 a 1 in Molise con doppiette di Barrichello e Triglia e la rete di Lucas. In classifica generale, il Cus ha preceduto gli Hornets di una sola lunghezza, a testimonianza del fatto che i valori tra le due squadre sono analoghi. Il post season è tutt’altra storia, le gare sono diverse ed entrano in gioco altri fattori quali l’esperienza e le motivazioni. Tutto si resetta, per questo siamo certi che saranno due sfide equilibratissime dove chi saprà far girare a proprio favore gli episodi potrà staccare il pass per la A2 elitè. Sulla squadra mister Sanginario dovrà fare a meno di Lucas, per il pivot stagione finita per un infortunio al ginocchio, recuperato Triglia, già in campo sabato scorso, il resto dell’organico è a disposizione. Obiettivo vittoria, l’accesso alla A2 elitè è stato il vero obiettivo della società, ora è tempo di certificare il lavoro e i sacrifici di un’intera stagione.