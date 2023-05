Ennesimo capitolo di un braccio di ferro che va avanti da tempo. Quello della vertenza tra l’Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico in Molise e la Regione.

La sezione civile del tribunale ordinario di Campobasso, nella fattispecie presieduto dalla giudice Rossella Casillo, ha accolto il ricorso presentato dall’Ente nei confronti dell’Azienda di trasporti molisana.

Oggetto della contesa il decreto ingiuntivo inoltrato dall’Atm nei confronti della Regione, chiedendo il pignoramento dei beni per la mancata corresponsione delle risorse che sarebbero servite a pagare alcune mensilità ai dipendenti e a fare fronte all’adeguamento contrattuale. Fatti risalenti al 2014.

Il Tribunale di Campobasso aveva emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di palazzo Vitale a ottobre del 2017. Contro questo atto perentorio la Regione si è opposta, adducendo la normativa contrattuale, aggiornata nel corso degli anni. Peraltro il Tribunale aveva dato parziale esecuzione al decreto.

Una decisione che la giudice Casillo ha scritto in sentenza di non condividere, in quanto la linea sostenuta dall’azienda secondo la quale la Regione avrebbe dovuto compensare tutti gli oneri e i costi sostenuti dall’esercizio del servizio di trasporto come da contratto non è conforme alle norme contrattuali. Tesi sostenuta da sempre dall’assessore regionale ai Trasporti Quintino Pallante.

Dopo aver ripercorso i vari accordi tra Atm e soggetto pubblico, la giudice ha ritenuto di dover accogliere il ricorso della Regione, di fatto sovvertendo la decisione precedente. Nell’accoglimento ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo a carico dell’Ente e deciso di compensare tra le parti le spese del giudizio.