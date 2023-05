I master dell’H2O Sport conquistano medaglie e applausi nel sedicesimo Trofeo San Marino Master, prima gara in vasca da 50 metri che si è disputata nell’ultimo weekend. Marzia La Vecchia riesce a mettersi al collo due medaglie d’oro nei 50 farfalla coperti in 31”68 e nei 50 rana con il riscontro cronometrico di 39”24.. Jessica Giacobone chiude davanti a tutti i 200 dorso in 2’43”48 e vince i 400 stile in 5’16”72. Trascinati dalle ottime prestazioni offerte dalle compagne, fanno grandi cose anche gli altri portacolori del sodalizio biancorosso. In campo maschile Jacopo Trivisonno conquista una splendida medaglia d’argento nei 100 dorso con 1’10”47 e completa i 200 misti in 2’41”26. La società del presidente Massimo Tucci applaude anche Stefano e Davide Tavaniello. Il primo è protagonista nei 100 rana (1’29”91) e nei 100 stile (1’09”44) mentre il secondo si disimpegna in maniera egregia sui 100 rana (1’25”30) e sui 100 stile (1’07”57).

Staffette – Brillano anche le staffette. La 4×50 misti con in vasca Trivisonno, Davide Tavaniello, La Vecchia e Giacobone chiude in 02’’09”34 mentre la 4×50 stile libero composta da Marzia La Vecchia, Davide Tavaniello, Stefano Tavaniello e Jessica Giacobone che copre la distanza con il tempo di 02’01”65. Una prima uscita positiva, dunque, per i master del capoluogo che partendo da questi risultati non potranno che continuare a migliorare. Lavoro, passione e sacrificio pagano sempre e l’H2O Sport è destinata a raccogliere ulteriori grandi soddisfazioni anche in futuro.

Fonte. Ufficio stampa