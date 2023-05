Torna a casa con due importanti successi, l’intraprendente atleta Gaia Grazia Verardi. La 12enne, in forze nella molisana H2O, si è cimentata nuovamente nei Campionati Italiani Giovanili FINP che, per la prima volta, si sono svolti a Livorno. L’appuntamento, la scorsa domenica, alla piscina ‘Massimo Rosi’, al complesso sportivo La Bastia, dove, Gaia Grazia ha conquistato due primi posti: sui 50 rana, categoria SB9, con un tempo di 00.56.79 e sui 50 dorso, categoria S10, con 00:47.79. Verardi si è distinta anche come miglior tempo tra gli esordienti. L’atleta è stata accompagnata in Toscana, oltre che dalla famiglia, dalla delegata FINP Abruzzo, Elvia Rega. “Successi meritatissimi da Gaia Grazia – ha commentato la delegata FINP Molise – Antonella Ruccolo – I giusti allenamenti, la forza di volontà e la passione ripagano sempre”. Complimenti alla nostra nuotatrice – ha aggiunto il presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – Resta fondamentale praticare sport con costanza e tenacia per tagliare traguardi sempre più importanti”.

Fonte: Ufficio stampa