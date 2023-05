Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, fa tappa in Molise nel lungo itinerario che la porterà in tutta Italia ad incontrare associazioni, operatori di settore, istituzioni. Un ministero di nuovo conio, il suo, che prende in carico un settore in attesa di interventi importanti e che possano rappresentare un sostegno, attenzione, cura, inclusione durante tutto l’arco di una vita

Prima tappa del Ministro Locatelli a Campobasso è stata la visita a “Casa domani”, struttura che ospita ragazzi con la sindrome di down. Occasione per ribadire l’importanza di interventi sul territorio che valorizzino le associazioni. Unire le forze tra associazioni e istituzioni rappresenta una prospettiva concreta di evoluzione del settore.

Il tema delle risorse da investire e quello della inclusione lavorativa sono le direttrici principali attraverso le quali cambiare sguardi e traiettoria per il mondo della disabilità e creare le condizioni una quadro di interventi strutturali e concreti che vadano ben oltre la semplice assistenza.

Momento centrale della giornata del Ministro Locatelli in Molise è stato il convegno al cinema dal titolo “Le disabilità nell’arco della vita. Bisogni e risorse del territorio”. Occasione per un confronto con le associazioni, istituzioni e gli operatori del territorio.