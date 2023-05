Maltrattamenti e sequestro di persona. Con queste accuse compariranno, il 6 giugno, davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare, in Teibunale a Campobasso, marito e moglie di Casalciprano. Lui 63 anni e lei 60.

Per anni, più di 20, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la sorella di lui sarebbe stata segregata, maltrattata e privata di tutto, in una stanza senza riscaldamento nè bagno. Dopo segnalazioni l’intervento, a settembre dello scorso anno, dei Carabinieri che poi hanno ascoltato il racconto della donna di 67 anni. di qui la denuncia per la coppia e la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Procuratore capo Nicola D’Angelo.

il 6 giungo, dunque, l’udienza preliminare. La coppia è difesa dall’avvocato Demetrio Rivellino, che è orientato a non avvalersi di riti alternativi.

La 67enne è in una struttura protetta, seguita dagli addetti del Centro Antiviolenza ed è rappresentata dall’avvocato Tina De Michele che al momento ha preferito non rilasciare dichiarazioni, per preservare la teanqullità della sua assistita. Per il legale difensore della coppia accusata, Demetrio Rivellino, in caso di rinvio a giudizio, saranno importanti le testimonianze nel dibattimento.