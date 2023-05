La società del trasporto pubblico urbano a Isernia avverte che domani, 10 maggio, per l’indisponibilità di ben 5 autobus a causa di guasti meccanici, potrà assicurare il servizio solo con la linea “1 Rossa” che verrà deviata dal percorso normale per effettuare la corsa scolastica di Castelromano delle ore 7.30 e, successivamente, servire il collegamento per l’università (come da tabella nella foto).

Tutte le altre corse, invece, saranno sospese.

Il Comune, non appena informato del problema, si è attivato nei confronti della società che gestisce il trasporto delle linee urbane affinché il disservizio possa essere risolto.