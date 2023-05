Share on Twitter

Share on Facebook

Convocazione azzurra per Alessio D’Agostino atleta della società sportiva m2 che parteciperà con la nazionale giovanile di nuoto dal 16 al 18 giugno alla Mediterranean Cup a Larissa (Grecia). Alessio d’Agostino allenato da Raffaele Rampino e Pierluca Manocchio, medaglia di bronzo nei 100 dorso ai Criteri di Riccione e ottavo nella finale junior ai Campionati Italiani Assoluti, farà parte della squadra di 26 atleti convocati da Marco Menchinelli responsabile tecnico delle squadre giovanili di nuoto. . “Siamo molto orgogliosi che un nostro atleta rappresenterà l’Italia in una manifestazione di grande spessore quale è la Coppa Comen. La convocazione azzurra – commenta Amelia Mascioli presidente della società M2 –è per Alessio il premio meritato di grandi sacrifici”.

Fonte: Ufficio stampa