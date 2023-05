E’ la salita più cara ai campobassani. I tradizionalisti la percorrono a piedi e durante il mese mariano l’omaggio alla Madonna dei Monti è quasi un obbligo. Al di là della fede.

Da qualche settimana le rampe che conducono sulla cima della collina Monforte sono interessate da lavori.

Il cantiere, aperto sulla prima curva per il contenimento della massicciata e il rifacimento del marciapiedi, si è esteso lungo l’intero percorso.

I lavori sono stati appaltati dall’amministrazione comunale e prevedono una serie di interventi strutturali. Sarà ripulito il costone della collina e messi in sicurezza i punti dove è concreto il rischio di distacco di massi.

Sul piano stradale verrà invece pulito il ciglio della carreggiata e creato un camminamento pedonale. Oggi, infatti, chi vuole percorrere a piedi il percorso che porta al Castello e alla Chiesa è costretto a farlo tenendosi a bordo strada.

Quando tutte le rampe saranno sistemate, verrà ripulito anche il sentiero della via Matris, che invece sfrutta il vialetto che parte proprio dalla base della collina.

I lavori dovrebbero terminare entro l’estate, dunque non prima della fine del mese e dei festeggiamenti in onore della Madonna dei Monti.

I preparativi per la festa intanto sono già cominciati, sia per quanto riguarda la serata del 31, sul piazzale del Castello che per la tradizionale infiorata.

Anche questa, una delle tradizioni religiose più sentite a Campobasso, che prevede tappeti di fiori disegnati sul percorso che la Madonna attraverserà il pomeriggio del 31 maggio. Gran parte del quale passa dalla città vecchia, già pronta alla pioggia di petali e di fiori per accompagnare Maria.