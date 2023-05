In archivio il campionato 2022/2023, nel torneo d’Eccellenza sono arrivati gli ultimi verdetti della regular season. Resta solo un match da giocare nei confini regionali, esattamente lo spareggio per non retrocedere tra la Virtus Gioiese e l’Aurora Ururi. Una gara secca da giocare in casa della squadra campana che avrà a disposizione anche il doppio risultato (vittoria e pareggio al termine dei 120 minuti) in virtù del miglior piazzamento in classifica generale, per l’Ururi non ci sono altre strade se non quella del successo per mantenere l’Eccellenza. Serie D al Campobasso, i lupi dopo una lunga cavalcata hanno maturato il pass in quarta serie grazie al successo contro la Turris al Colalillo di Bojano. Quattro a zero il risultato, match equilibrato in avvio, rossoblu avanti con la bellissima azione personale di Tordella, ragazzo interessante anche in ottica futura, poi un grande intervento del portiere Di Rienzo a pochi secondi dal termine della prima frazione, nella ripresa nessuna storia con Ripa, Franchi e Anastasia bravi a chiudere i conti. Cornice di pubblico favolosa, circa 1400 spettatori hanno seguito il Campobasso dislocati tra la curva e la tribuna, uno spettacolo da ben altre categorie per una tifoseria che ha sostenuto e festeggiato il primo traguardo importante della nuova società. Una gioia dopo tanta sofferenza, un momento in cui la piazza campobassana si è ritrovata per porre la prima pietra di un futuro denso di speranze. La società, nella veste del presidente Matt Rizzetta, non ha nascosto le ambizioni già nella conferenza stampa svolta il giorno dopo la vittoria del campionato. Obiettivo tornare subito in Lega Pro con la volontà chiara di allestire un organico che possa cercare subito il salto di categoria, un compito non semplice come sappiamo, la serie D è di ben altra sostanza rispetto al torneo regionale, ci sarà da lavorare e fare le giuste scelte per arrivare all’obiettivo. L’entusiasmo non manca, la proprietà americana, presente in questi giorni nel capoluogo con tutti gli effettivi, è pronta a iniziare una nuova avventura. Nei prossimi giorni sono attese le novità su programmi, staff tecnico e quant’altro come comunicato dallo stesso Rizzetta.

Secondo posto per l’Isernia, una cavalcata di assoluto livello anche per i biancocelesti di De Bellis, capaci di chiudere a quota 82 punti con un distacco di sole due lunghezze dal Campobasso. Nella sostanza l’Isernia ha pagato la doppia sconfitta negli scontri diretti, sia all’andata che al ritorno i tre punti sono andati ai rossoblu, sei punti che sono valsi l’intera stagione. Il cammino della squadra non è terminato, ci sono da giocare i play off nazionali che garantiscono un accesso in serie D dalla porta secondaria. Bisognerà aspettare, l’andata del primo turno si giocherà domenica 28 maggio, avversario l’Agropoli che ha chiuso al secondo posto nel girone B dell’eccellenza campana alle spalle del San Marzano, e ha vinto la finale play off regionale contro la Scafatese domenica con il punteggio di 3 a 0. Venti giorni a disposizione per l’Isernia prima di scendere in campo per l’andata degli spareggi promozione in terra campana.