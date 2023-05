Una frenata sull’asfalto, il tir di lato e a qualche decina di metri di distanza, in direzione opposta, il camioncino, nella cunetta. La parte anteriore completamente distrutta. Sulla carreggiata le lamiere.

Bruttissimo l’incidente che si è verificato nella zona di Campochiaro, nei pressi della Protezione Civile. Uno scontro tra due mezzi pesanti all’altezza di una curva. Due i feriti gravi, con trauma cranico e fratture, trasportati in ospedale, al Cardarelli in codice rosso, rispettivamente di 61 e 52 anni. Entrambi erano sul furgone, di Jelsi e Castellino dipendenti di un impresa edile di ritorno dal lavoro.

In stato di schock il conducente del tir, un abruzzese. Sul posto i carabinieri di Guardiaregia per i rilievi e i vigili del Fuoco, oltre agli operatori del 118 con due ambulanze. Da una prima ricostruzione pare che il fondo bagnato abbia fatto perdere aderenza al mezzo pesante che in fase di sbandamento con la lunga parte posteriore ha colpito il camioncino che si è letteralmente accartocciato finendo la corsa nella vegetazione a bordo strada.

Subito sono apparse gravi le condizioni dei due feriti ai soccorritori chiamati a intervenire.