Molise Domani non parteciperà alle prossime elezioni Regionali del Molise. E’ lo stesso movimento civico ad annunciarlo con un lungo documento diffuso oggi. “La nostra proposta di candidare un esponente della società civile, in linea con quanto era successo a Isernia, a Verona e da ultimo a Udine, è stata ritenuta, in buona sostanza, irricevibile dai nostri interlocutori – afferma il movimento -, in particolare dai dirigenti dei principali partiti politici della coalizione. Sulla base di questi criteri, il nome di Domenico Iannacone, esponente non del nostro movimento ma di tutta la società civile, non è stato accettato dal tavolo delle forze progressiste senza alcuna motivazione plausibile, se non quella di non appartenere alla privilegiata élite dei così detti politici”. Molise Domani, sottolineando di non avere “alcuna preclusione personale verso il sindaco di Campobasso Roberto Gravina al quale abbiamo manifestato la nostra diponibilità a stabilire un dialogo costruttivo sui programmi”, infine conclude: “Pur riconoscendo che la scelta di un politico già attivo nelle istituzioni è del tutto legittima, prendendo atto che le scelte compiute hanno visto rigettato non solo la nostra proposta di candidatura ma, con essa, la nostra complessiva proposta politica e quindi la ragione stessa del nostro impegno in questa tornata elettorale, abbiamo deciso, di conseguenza, di non presentare la lista di Molise Domani alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale”.