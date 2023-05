CUS REGGIO CALABRIA 2

CUS MOLISE 7

(0-5 primo tempo)

Cus Reggio Calabria: Nucara, Violante, Romeo, Piromalli, Benestare, Bova, Casile, Abdelhamid, Zito, Cristiano, Jamara.

Cus Molise: Di Camillo, Lenoci, Ferrara, Palamaro, Presutti, Salvatore. All. Sanginario.

Marcatori: Presutti (2), Salvatore, Lenoci, Di Camillo pt; Casile, Presutti, Violante, Palamaro st.

Il Cus Molise calcio a 5 vince anche a Reggio Calabria e ora può preparare la trasferta a Camerino, sede della fase finale dei campionati nazionali universitari 2023. La selezione di Antonnio Di Stefano, dopo aver ipotecato la qualificazione all’andata (vittoria 20-1 al Palaunimol), si ripete in trasferta e chiude nella maniera migliore possibile il suo percorso verso la competizione marchigiana. Ancora una volta la selezione del nostro Ateneo ottiene il pass per la prestigiosa kermesse universitaria dove approdano i migliori otto Cus d’Italia. La tradizione è rispettata, dunque, visto che negli anni la squadra di calcio a 5 ha sempre riservato grandi soddisfazioni nei campionati nazionali universitari.

La cronaca – Sfida subito in discesa per il Cus Molise che chiude la prima frazione di gioco avanti 5-0 grazie alle reti di Salvatore, Lenoci, Di Camillo e alla doppietta di Presutti. Nella ripresa i locali accorciano le distanze con Casile, Presutti e Palamaro arrotondano ulteriormente il risultato con in mezzo la marcatura di Violante che ha reso solo in parte meno amaro il pomeriggio dei calabresi.