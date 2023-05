Trasferta a Reggio Calabria per la selezione di calcio a 5 del Cus Molise, obiettivo qualificazione alla fase finale di Camerino, sede dei Cnu 2023. Si parte dal 20-1 maturato nella gara di andata, risultato largo per i ragazzi dell’Ateneo molisano chiamati però a non sottovalutare l’impegno. “Si parte da una bella vittoria per noi – rimarca il trainer Di Stefano – ma ho detto ai ragazzi che non bisogna considerare la trasferta in Calabria una gita di piacere. Dovremo scendere in campo con la dovuta concentrazione, pronti a giocarci la partita e decisi ad affrontare al meglio la contesa. Siamo partiti con il piede giusto, questo è vero, ora dobbiamo fare un altro passo avanti per arrivare a Camerino. La qualificazione renderebbe merito al nostro lavoro e ai nostri sacrifici – rimarca il selezionatore dei molisani – in questo modo avremmo l’opportunità di portare ancora una volta in alto i colori del Cus Molise e del nostro Ateneo nel segno di una tradizione che in questa disciplina ci ha sempre visti protagonisti”.