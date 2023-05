Lei ha cominciato ad urlare e un passante, che aveva assistito alla scena, non ha esitato a rincorrere il rapinatore. Lo scippo è avvenuto in pieno giorno e in una zona centralissima di Campobasso, a pochi passi da piazza san Francesco. Il malvivente, un 47enne di San Severo, con numerosi precedenti penali, era appostato in via Mazzini. Forse il suo progetto era quello di aggredire qualche anziana all’uscita dall’ufficio postale. Invece, quando ha visto arrivare una donna con una borsa a tracolla e il cellulare tra le mani, non ha esitato e le si è scagliato contro. La vittima, una donna di 35 anni, appena l’aggressore le ha tirato la catena della borsa per portargliela via, ha cominciato ad urlare. Immediata è stata la reazione di una persona che era lì vicino che non ha perso tempo ed ha rincorso il rapinatore che, oltre a prendere la borsa era riuscito anche a strapparle dalle mani il cellulare. Un altro testimone ha invece chiamato i carabinieri che sono subito intervenuti, bloccando il malvivente, arrestandolo. La donna è stata prima accompagnata in caserma poi al Cardarelli, dove le è stata diagnosticata la distorsione ad una spalla, con venti giorni di prognosi.Il malvivente è stato arrestato. “Il senso civico – ha commentato il comandante provinciale Luigi Dellegrazie – ha fatto il paio con la tempestiva azione dei carabinieri”. “Un’azione – ha aggiunto il Comandante della Compagnia, Antimo Ventrone- che conferma l’incisivo controllo del territorio, metodico e costante esercitato dall’Arma a garanzia e a tutela della sicurezza della popolazione”.