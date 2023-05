di Pasquale Di Bello

Il giorno dopo l’ufficializzazione di Francesco Roberti a candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, il primo a scendere in Molise tra i dirigenti nazionali è Giovanni Donzelli, responsabile del settore organizzazione di Fratelli d’Italia. Dal partito di Giorgia Meloni arriva un sostegno convinto a Roberti a capo di una coalizione che dopo Lombardia, Lazio e Trentino, tenta di fare l’en plein con l’ultima regione al voto per quest’anno, il Molise.

Uno dei temi principali, quello più sentito e cruciale che il nuovo governo regionale si troverà ad affrontare è quello della sanità. In questa direzione sia Donzelli che il senatore Costanzo Della Porta concordano sulla necessità di uscire da una fase emergenziale e commissariale che perdura, senza risultato, da oltre 13 anni.

Francesco Roberti, sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso porta a casa soddisfatto un’investitura corale di tutta la coalizione. Adesso è il momento di lavorare. Anche per lui il tema principale da affrontare per il nuovo governo regionale è quello della Sanità.

“Una candidatura, la mia – dice Roberti – che avrà come caratteristica l’inclusività. Un presupposto per andare oltre gli stretti limiti della coalizione.

A correre con Roberti sono al momento Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Popolari per l’Italia, Udc e Noi Moderati.