Il suono assordante delle sirene dei pescherecci, in Europa ma anche a Termoli. La protesta delle marinerie è forte. Un grido di rabbia anche in Molise.

Il comparto è in crisi, da tempo ormai e l’ultima tegola è pesantissima: la proposta della commissione europea di chiudere 87 zone di pesca e di vietare l’utilizzo delle reti a strascico fa andare tutte le furie gli operatori della pesca. A rischio centinaia di migliaia di lavoratori ed imprese di tutta Europa.

Il suono delle sirene è un modo per richiamare l’attenzione dei cittadini, delle forze politiche e delle istituzioni sul profondo e crescente disagio vissuto dal settore.

Tutte le organizzazioni nazionali della pesca italiana hanno aderito alla protesta europea, contro queste misure incluse nel piano di azione per proteggere gli ecosistemi marini.

Armatori e pescatori di Termoli sono arrabbiati, non ne possono più.

Hanno raggiunto il limite e temono per la loro stessa sopravvivenza. A Termoli la maggior parte della marineria vive con la pesca a strascico.

Tutti i video girati nei porti d’Europa saranno consegnati alla commissione il 9 maggio.