Non solo ordinaria attività ministeriale nell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Scolastico Sant’Antonio di Padova di Campobasso ma anche tanti laboratori. L’intento del Presidente Padre Lino Jacobucci e della Direttrice Erika Cieri è quello di offrire un percorso scolastico completo in grado di stimolare interessi e propensioni fin dalla tenera età. Tra le proposte il laboratorio musica seguito dalla maestra Mari Pina Lemmo laureata in musica presso il Conservatorio Perosi di Campobasso. Tutte le sezioni, dal nido alla materna, svolgono al mattino un ora a settimana di musica con l’integrazione pomeridiana. L’obiettivo è quello di sviluppare il senso del ritmo, del linguaggio e della coordinazione; la musica è uno strumento per incentivare l’aggregazione tra gli alunni e, inoltre, aiuta a rilassare le tensioni. L’Istituto propone delle attività adatte ad ogni fascia di età prevedendo l’ascolto della musica e un’interazione con essa (cantando o imparando a suonare uno strumento). Per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, conoscere, sperimentare e giocare con la musica può rivelarsi sicuramente un’attività emozionante e stimolante. I bambini sono alla ricerca di mezzi per esprimere stati d’animo ed emozioni. Il laboratorio musicale è un modo efficace per agevolare le relazioni interpersonali con il corpo docente e con i compagni di classe, il bambino ha il modo di indagare sia la propria sfera individuale che quella degli altri. Anche per il prossimo anno scolastico il Laboratorio Musicale farà parte dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Scolastico Sant’Antonio di Padova di Campobasso. I genitori potranno decidere se integrare all’ordinaria attività curriculare mattutina un approfondimento pomeridiano con lezioni di canto e pianoforte.

Fonte: Ufficio stampa