“La soddisfazione è pari alla responsabilità di cui sono stato investito – il commento di Francesco Roberti, candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale del Molise alla guida della coalizione del centrodestra – Il ringraziamento per la fiducia riposta nella mia persona vanno ai vertici nazionali dei partiti Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, UdC e Popolari per l’Italia, ai Senatori Claudio Lotito e Costanzo Della Porta, agli Onorevoli Elisabetta Lancellotta e Lorenzo Cesa, ai segretari regionali dei partiti e ai movimenti civici. Un grazie va ai tanti messaggi dei cittadini di tutto il Molise, che hanno sostenuto con passione la mia candidatura”.

“Da domani inizia la campagna elettorale, che sarà caratterizzata da passione per la politica, amore per il nostro Molise con la consapevolezza di poter contare sul centrodestra unito”, ha concluso il candidato che guiderà il centrodestra alle Elezioni Regionali del 25 e 26 giugno 2023.

Francesco Roberti, Presidente della Provincia di Campobasso e sindaco di Termoli, a Milano, per la convention azzurra, ‘La Forza dell’Italia’, in settimana, terrà una conferenza stampa insieme ai partiti e movimenti della coalizione di centrodestra.