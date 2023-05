“Mentre Conte risponde a testa alta nei Tribunali delle decisioni prese in piena pandemia e che hanno salvato tante vite – prosegue il documento -, viene aggredito da chi quelle scelte non le ha comprese, pur beneficiandone. Per troppe persone, purtroppo, la pandemia ha rappresentato terreno fertile per lo scontro ideologico e non per l’affermazione di una sana unità nazionale. Siamo convinti che Giuseppe tornerà a lavorare presto, e con convinzione ancora maggiore, per il bene del Paese, proprio come ha fatto in quei giorni drammatici. Un abbraccio dall’intera comunità del Movimento 5 Stelle Molise”.