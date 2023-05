“Non è più rinviabile un Piano nazionale per la gestione delle specie selvatiche”. E’ quanto afferma Coldiretti Molise in relazione alle diverse segnalazioni di avvistamenti e attacchi predatori da parte di lupi nelle zone di protezione esterna del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm), “che interessano molti territori delle tre regioni tra i quali anche quelli del Comune di Montenero Val Cocchiara” in provincia di Isernia. “I lupi – osserva l’organizzazione degli agricoltori – sono tornati a popolare vaste aree della nostra regione e pericolosamente si avvicinano sempre più anche ai centri abitati”. Per Coldiretti, la situazione “è fuori controllo” ed “è ora necessario proteggere i cittadini ma anche salvaguardare gli allevamenti zootecnici”. Il lupo, tuttavia, non è l’unico selvatico che desta preoccupazione. L’altra emergenza riguarda la presenza di numerosi cinghiali. “I branchi – sottolinea il direttore regionale di Coldiretti, Aniello Ascolese – si spingono sempre più vicini ad abitazioni e scuole, distruggono i raccolti, aggrediscono gli animali, assediano stalle, causano incidenti stradali con morti e feriti e razzolano tra i rifiuti con evidenti rischi per la salute delle persone. Serve responsabilità nella difesa degli allevamenti, dei pastori e degli allevatori che con coraggio continuano a presidiare le montagne e a garantire la bellezza del paesaggio. Senza i pascoli – conclude – le montagne muoiono, l’ambiente si degrada e così frane e alluvioni arrivano a minacciare anche le città”. (