Cus Molise alla ricerca dell’impresa stagionale. Domani pomeriggio i cussini dovranno ribaltare il risultato dell’andata contro la Fenice Venezia Mestre per ottenere il pass per la serie A2 elitè. Al Palaunimol, con calcio d’inizio alle 16.00, Barrichello e compagni dovranno rimontare i tre gol di scarto accusati all’andata. Sette giorni fa, in terra veneta, 6 a 3 il risultato finale, ricordiamo che si gioca anche sulla differenza reti, per questo motivo al Cus Molise non basterà vincere l’incontro, per accedere alla serie A2 elitè bisognerà superare l’avversario con 4 reti di scarto oppure ai calci di rigore. Insomma serve la gara perfetta, la difficoltà è chiara ma nel calcio a 5 come sappiamo tutto può accadere nel giro di pochissimi secondi. Bisognerà avere pazienza e sfruttare le occasioni al momento giusto, la Fenice giocherà una gara attenta, forte dei tre gol di vantaggio e potrà contare sulle prestazioni di Persec, pivot in stato di grazia autore di un poker nella gara d’andata. Ricordiamo, ad onore di cronaca, che qualora il Cus Molise non dovesse riuscire a ribaltare il risultato, avrà una seconda possibilità con un ulteriore play off per cercare il salto nel torneo di A2 elitè, esattamente contro la perdente della sfida tra Hornets Roma e l’Elledi Futsal. Una condizione che ovviamente speriamo non si avveri.

Chiosa sul torneo di serie C1, sabato scorso abbiamo assistito alla finalissima play off tra Sporting Campobasso e Futsal Torremaggiore. Successo per i campobassani che sono già al lavoro per programmare la prossima stagione in serie cadetta. Una bellissima cornice di sport per una finale emozionante e ricca di spunti. Per lo Sporting la stagione si è conclusa sabato scorso, mentre per il Torremaggiore proseguirà con gli spareggi nazionali in programma a partire da sabato prossimo 13 maggio, con le rappresentanti di Puglia e Abruzzo ancora da definire.