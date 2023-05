Cresce il numero delle persone arrestate per adescamento di minori sulla rete, abusi sessuali e per pedofilia.

Nella tipologia media si tratta di uomini con meno di 50 anni, che in modo sistematico, sfruttano le caratteristiche dei diversi servizi sul web per assicurarsi il miraggio dell’anonimato e dell’impunità.

Per lo più sono persone con un elevato livello di pericolosità, che spesso vengono colte in flagranza di reato, e catalogano e conservano una grande quantità di materiale pedo pornografico, a volte perché loro stessi abusano di bambini e ragazzi nelle loro disponibilità.

Le indagini della Polizia Postale confermano che l’adescamento si conferma come un fenomeno preoccupante che ha come vittime fasce di età sempre più precoci, nelle chat, a torto percepite sicure, con i compagni di scuola e le piattaforme di gaming.

Sono gli obiettivi più fragili e fiduciosi verso gli altri, anche quando sconosciuti, e sono quelli che hanno il rapporto più spontaneo e naturale con le nuove tecnologie.

Per questo appare quanto mai urgente proteggere i minori e i ragazzi più piccoli dalle attenzioni deviate di adulti, che si concentrano proprio dove la presenza di minori è più cospicua.

La Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Campobasso ha aderito alla principale campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato e dal Ministero dell’Istruzione “Una Vita da Social”, per la sensibilizzazione e la prevenzione dei rischi e dei pericoli del web per i minori, che quest’anno ha fatto tappa nella nostra provincia il 14 aprile 2023 a Bojano.

Gli 007 della Polizia postale, svolgono ogni giorno indagini sui reati a danno dei minori, e, nel 2022, hanno trattato più di 50 casi. I genitori sono il primo baluardo di sicurezza per bambini e ragazzi ed hanno, nell’ascolto e nel dialogo, gli strumenti più potenti per rendere la tutela dei bambini una realtà e la loro sicurezza un fatto.

La protezione dei bambini e dei ragazzi da ogni forma di abuso sessuale è possibile – ribadiscono dalla Sezione per la sicurezza del Web di Campobasso – e può diventare realtà se si rompe il silenzio, se si creano alleanze, se si condivide la responsabilità di proteggerli anche online, sempre.