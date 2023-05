Il Palafraraccio di Isernia ha ospitato il campionato individuale Silver Fgi Molise 2023, maschile e femminile livelli LA3 e LB3 specialità (corpo libero, trave e volteggio). Ginnastica artistica femminile livello LB (corpo libero, trave e volteggio, parallele); ginnastica artistica maschile (corpo libero, volteggio e trampolino. Alla manifestazione hanno partecipato anche l’Accademia Studi Attività Motorie e il Cus Molise che hanno stretto una collaborazione per quanto concerne gli appuntamenti agonistici. Tutti gli atleti in gara hanno fatto ottime cose, mettendo a frutto il grande lavoro di preparazione iniziato nello scorso mese di settembre sotto la guida dei tecnici Gabriella Di Berardo e Carmine Iacovella. Sudore, passione e sacrificio sono stati ripagati sul campo dagli ottimi risultati conseguiti. Vediamo nel dettaglio i piazzamenti.

Livello LA – Nella categoria Allievi 1^ Fascia medaglia del metallo più pregiato per Giuseppe Mancini con il punteggio di 29,425 che si è disimpegnato nel corpo libero, al volteggio e in una prova di minitrampolino. Grandi cose le ha fatte anche Andrea Montozzi capace di chiudere alle spalle del compagno di squadra mettendosi al collo la medaglia d’argento con 27,925 punti. Per esercizi a corpo libero, esibizione al minitrampolino e a corpo libero. Tra gli Allievi 2^ fascia l’Asam porta a casa l’oro con Emilio Laviscio (anche per lui stessi esercizi dei compagni di team) con 28,950 punti.

Livello LB – Nella categoria junior 1, l’Asam brinda all’affermazione di Francesca Latino che totalizza 51,550 punti con esercizi alle parallele, a corpo libero oltre che alla trave e al volteggio. Stesso piazzamento, nella categoria Allieve 3 per Ilaria Lombardozzi con un totale di 51,200 punti. Prima piazza, infine, tra le Senior 1 per Giulia Guglielmi con 51,900 punti.

Livello LB3 – Flavia Macoretta (categoria junior 1 riesce a salire sul secondo gradino del podio con 36,150 punti divisi tra esercizi a corpo libero, al volteggio e alla trave. Tra le junior 2 Livia Scocchera conquista la medaglia d’argento con un totale di 37,050 punti. Tra le Senior 2 spicca Alice Verderame che chiude al secondo posto totalizzando 36,650 punti.

Livello LA3 – Rita Laviscio (Allieve 1) conquista la terza piazza con il punteggio di 32,950. Alle sue spalle la compagna di team Anita Maria Ferente (31,700 punti). Nella categoria Junior 1 Sarà Crisci sfiora il podio chiudendo al quarto posto (33,000 il suo punteggio). Tra le Junior 2 Cristina Russo totalizza 33,200 punti che le consentono di vincere la categoria (esercizi al volteggio alla trave e a corpo libero). Tra le Allieve secondo anno Gaia Rocchetti (31,600 punti collezionati) si mette al collo la medaglia di bronzo precedendo in classifica la compagna di team Emma Ricciardella. Nella categoria Senior 1 Claudia Lusi si mette al collo l’argento con 32,600 punti.