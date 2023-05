Una settimana di studio, lavoro e scoperta per un gruppo di docenti dell’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli, che è volato in Lituania, a Panevezys, nell’ambito del progetto Erasmus+, dal titolo “Nature can live without human but human cannot live after no nature” (La natura può far a meno dell’uomo, ma l’uomo non può vivere senza la natura). L’iniziativa, in collaborazione con scuole di altri tre paesi europei – Ungheria, Turchia e Lituania – è arrivata alla sua fase conclusiva e ha avuto lo scopo di sensibilizzare gli studenti a una maggiore consapevolezza sui cambiamenti climatici, sulla carenza di risorse energetiche, sul riciclo, sulla deforestazione, sull’urbanizzazione selvaggia, sul sovrappopolamento.

Si è trattato del quarto step del programma di mobilità, dopo il primo nel novembre del 2021 in Ungheria, paese della scuola capofila, il secondo in Italia nel maggio del 2022, proprio nell’Istituto Brigida e il terzo a ottobre del 2022 in Turchia, a Istanbul.

Tematiche da sviluppare in questa ultima fase del progetto sono state l’urbanizzazione selvaggia e la deforestazione, su cui ogni paese partner ha partecipato con il proprio contributo. La Brigida ha presentato lavori realizzati da tutti e tre gli ordini del Comprensivo e quindi scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Alla settimana di Erasmus hanno partecipato i docenti dell’IC Brigida Giulia De Rosa, Angela Del Vecchio, Lucia Bruno, Annarita Aquilano, Antonella Romaniello e Lucia Lupacchino, che sono stati accolti con grande entusiasmo dalla scuola partner lituana. All’interno del fitto programma di lavori i docenti della Brigida hanno partecipato a un workshop sulle città intelligenti, ed è stato possibile anche conoscere meglio il territorio. E’ stata effettuata una visita naturalistica al parco regionale di Krekenava e in particolare ad un allevamento di bisonti (animali protetti in Lituania). Visita anche alla città e ai giardini botanici di Vilnius, capitale della Lituania. I docenti sono stati inoltre a Riga, capitale della Lettonia. Molto emozionante è stato il momento della piantumazione degli alberi nei giardini della scuola lituana, per ricordare la visita dei colleghi italiani e per celebrare il progetto Erasmus+ ormai in fase conclusiva.

L’iniziativa si è confermata occasione di confronto tra culture e lingue diverse, con lo scopo di accompagnare lo sviluppo educativo sia degli studenti che dei docenti in chiave europea, a sostegno di una società più equa, inclusiva e al passo con le trasformazioni del presente. Il programma Erasmus continuerà a ricoprire un ruolo di spicco nell’offerta formativa dell’Istituto, che ha ottenuto l’accreditamento per nuovi progetti di mobilità già a partire dal prossimo anno scolastico e che coinvolgeranno anche gli studenti.