Settimana conclusiva per la maggior parte delle società dei tornei di Eccellenza e Promozione, domenica sono previsti gli ultimi novanta minuti stagionali. Per diverse squadre sarà una mera formalità, la gara che chiude la stagione da giocare con serenità prima del classico rompete le righe. Un’altra annata sportiva volge al termine nei tornei regionali nella massima serenità per la maggior parte dei casi, una condizione, ovviamente, diversa per le società che sono ancora alla ricerca degli obiettivi stagionali. Su tutte Campobasso e Isernia che proseguono la sfida punto a punto iniziata esattamente nove mesi fa. Abbiamo parlato per tutta la stagione di questo duello a distanza, i lupi sono stati sempre in vetta senza mai lasciare la leadership del torneo. Al contrario i biancocelesti si sono ritrovati subito nelle condizioni di rincorrere gli avversari, a partire dalla sfida giocata a Selvapiana e vinta dal Campobasso lo scorso 15 ottobre.

Da quel momento c’è stata sempre e solo una squadra al comando, con l’Isernia che ha avuto il merito di non mollare un centimetro ed arrivare sino all’ultima giornata con la possibilità di rimontare lo svantaggio. Ora tocca al Campobasso portare a conclusione un lavoro iniziato a settembre inoltrato, quando per via dei ritardi causati dalla calamità Mario Gesuè, la nuova società messa su da Matt Rizzetta ha dovuto organizzare la squadra nel giro di una settimana. La proprietà americana non ha voluto far mancare il suo apporto in questo momento fondamentale, i vertici sono giunti in Molise per seguire da vicino prima la preparazione e poi la sfida conclusiva contro la Turris. Domenica al Colalillo è atteso un buon numero di sostenitori da Campobasso, pronti ad incitare la squadra sino al traguardo sperato. La serie D è davvero ad un passo, l’ultimo, da compiere contro un avversario che ha dimostrato nel corso della stagione di essere temibile. Certo la Turris, nell’ultimo periodo ha subito il classico calo di motivazioni dovuto dalla mancanza di obiettivi, una condizione comune a buona parte delle squadre di medio alta classifica. Nella gara secca però tutto può succedere e i rossoblu dovranno giocare con massima concentrazione per chiudere i giochi. Al Civitelle l’Olympia Agnonese riceve l’Isernia, i biancocelesti sono costretti al successo, per sperare in un passo falso del Campobasso e per restare con +11 sul Casertano ed evitare così la finale play off regionale.