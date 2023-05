L’entusiasmo e la gioia per la Carrese 2023 hanno spento anche la pioggia a Ururi. Una corsa ricca di emozioni. Tantissima gente anche da fuori regione è arrivata in paese per assistere a una festa antica tanto partecipata. Hanno tagliato per primi il traguardo i Giovani anticipando i Giovanotti ma non sono mancati gli scontri. La commissione unica di vigilanza si è messa subito al lavoro per analizzare l’andamento della corsa, per verificare presunte scorrettezze. I Giovani però in festa con la bandiera dei vincitori

Tra i Giovanotti che hanno tallonato i Giovani sin dall’inizio non manca l’amarezza. Gran lavoro per gli oltre 300 tra volontari e forze dell’ordine, sia lungo il percorso che nei momenti concitati di fine corsa. A Ururi numerosi turisti, una tradizione che coinvolge tutta la comunità