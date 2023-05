Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha ammesso a finanziamento il progetto dell’Ambito territoriale sociale di Campobasso sull’Housing First in favore delle persone senza dimora del territorio regionale per un importo di 450 mila euro.

L’obiettivo è raggiungere 15 persone in condizione di grave marginalità legata alla totale mancanza di un tetto sotto il quale vivere. Avrà una durata di 3 anni e sarà attivato attraverso la collaborazione di Enti del Terzo settore individuati dall’Ambito territoriale sociale, da anni impegnati in attività in favore delle persone senza dimora del territorio o in situazioni di povertà estrema.

Il progetto prevede l’apertura di una segreteria per fornire le indicazioni principali alle persone che possano accedere ai servizi, al programma e avere consulenza legale con supporto per il disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni e nell’accesso ad attività.

Verranno garantiti anche servizi e attività di accompagnamento per la residenza fittizia e fermo posta. Inoltre, l’Housing First si occuperà di realizzare alloggi diffusi di piccola dimensione nel territorio, possibilmente vicini a spazi di aggregazione e a luoghi centrali nella vita cittadina. Sarà anche possibile ristrutturare vecchia alloggi da destinare a nuclei familiari. Previsti interventi comunitari di mediazione, per l’orientamento al lavoro e l’inserimento nel lavoro sociale con le persone senza dimora.

L’intero progetto rientra nella programmazione del Pnrr ed è stato ammesso a finanziamento.