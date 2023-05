Share on Twitter

La squadra di pattinaggio del Cus Molise è stato protagonista a L’Aquila nella prova del campionato interregionale pista Abruzzo-Molise organizzato dal Centro Polisportivo Giovanile Aquilano. Di seguito tutti i risultati ottenuti dagli atleti del maestro Roberto Simiele.

Giovanissimi maschi – Nella gara di Destrezza 2 arrivano un secondo e un terzo posto per Michelangelo Spina e Giovanni Morcone. Nella due giri sprint vittoria per Giovanni Morcone con alle spalle (bronzo) Michelangelo Spina. Morcone si ripete anche nella cinque giri in linea, gara nella quale il compagno Spina è stato vittima di una caduta. Nella stessa categoria Francesco Zippo ha dovuto rinunciare alle tre gare. Infine Giovanni Morcone si aggiudica la combinata Tiezzi.

Giovanissimi femmine – Nella gara di Destrezza 2 podio tutto Cus Molise con Giada Covatta, Chloe Rocchetti e Francesca Spallone che si dividono le tre medaglie. A seguire le compagne di squadra Sabatino, Morcone e Menanno. Nella gara Due giri sprint le tre portacolori del Cus salgono sul podio con lo stesso ordine della gara precedente. Alle loro spalle si piazzano Menanno e Sabatino. Stessi identici risultati anche per quanto riguarda la cinque giri in linea. Subito dietro si piazzano Menanno, Morcone e Sabatino. Covatta, Rocchetti e Spallone chiudono alla grande una domenica da incorniciare salendo sul podio della combinata Tiezzi.

Esordienti maschi – Nella gara di Destrezza 2 Lorenzo Poleggi conquista la medaglia d’oro con alle spalle Gabriele Parisi. Nella due giri sprint vince Gabriele Parisi con alle spalle il compagno Poleggi. Nella otto giri in linea si conferma il podio della gara precedente. Si aggiudica la combinata Tiezzi Gabriele Parisi davanti a Lorenzo Poleggi.

Esordienti femmine – Nella gara di Destrezza 2 Siena Cassetta si mette al colo l’argento (mancando l’oro per cinque decimi) con alle spalle (a soli due decimi) Arianna Mignogna. Nella due giri sprint argento per Francesca Ramaglia (a 3 decimi dall’oro) con Gaia Rocchetti alle sue spalle (di 3 decimi). Si aggiudica la gara otto giri in linea Francesca Ramaglia con alle spalle Francesca Morcone (terza). Nella combinata Tiezzi Ramaglia è seconda, Cassetta centra il bronzo. Alle loro spalle Arianna Mignogna, Francesca Morcone, Gaia Rocchetti, Giada Salvatore, Emanuela Birone, Miryam Di Florio e Guendalina Marcorelli.

Ragazzi 12 femmine – Nel giro crono contrapposti vittoria per Francesca Di Cristofaro, terza è Camilla Marracino. Nella 2000 a punti conferma l’oro Francesca Di Cristofaro mentre il bronzo è appannaggio di Giorgia Parisi. Sfortunata Miriana Lombardi che, a causa di un’infiammazione tendinea al ginocchio è stata costretta al ritiro.

Nella categoria ragazzi femmine si sono fatte rispettare Fabrizia Birone, Melissa Scocca, Maria Di Rito e Alice Iosue.

Allievi femmine – Nella gara 1 giro contrapposto prima posizione per Giordana Paolini che precede le compagne Marzia Salvatore e Sara Covatta. Nella 5000 a punti le stesse tre atlete confermano gli stessi gradini del podio. Nella 3000 metri americana vince la squadra del Cus Molise composta da Paolini, Salvatore e Covatta.

Nella categoria master in gara anche il maestro Roberto Simiele che si è ben comportato portando a termine la gara dei 5000 metri con al collo la medaglia d’oro. Il Cus Molise chiude al primo posto con 171 punti anche la speciale classifica per società.