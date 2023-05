RES (Recupero Etico Sostenibile) del Gruppo Industriale dei fratelli Valerio di Isernia, che da sempre si occupa di raccolta e riciclo dei rifiuti, domani debutta in Borsa. Invitalia sarà tra gli azionisti di riferimento. Una data storica, dunque, quella del 4 maggio 2023. Res è dunque, al momento, l’unica società molisana a Piazza Affari e debutta 14 anni dopo il delisting dell’Ittierre. E’ attiva nel settore dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. L’ammissione Borsa Italia è avvenuta dopo il collocamento rivolto a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri per un controvalore complessivo di 10,8 milioni di euro, di cui circa 3 milioni e 800mila euro sottoscritti da Invitalia tramite Fondo Cresci al Sud. Il prezzo di collocamento è 4 euro per azione, che, a conti fatti, corrisponde a una capitalizzazione di quasi 43 milioni di euro, il valore del capitale economico è di quasi 51 milioni.

Soddisfatto l’amministratore delegato di Res Antonio Lucio Valerio che ha ringraziato gli investitori che hanno mostrato interesse e partecipazione verso la società. “Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco un partner come Invitalia che crede nella bontà del nostro progetto industriale – ha commentato – Saremo l’unica società molisana a Piazza Affari e questo ci rende ancora più fieri di rappresentare la nostra regione nel segno della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica. E’ questa un’importantissima prospettiva di crescita sotto tanti aspetti – ha concluso Valerio – anche nell’ambito della ricerca in un settore delicato. E’ un consolidamento del nostro operato e un riconoscimento per quanto stiamo facendo”.