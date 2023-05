Cuccioli di cane abbandonati, aumenta il fenomeno nel territorio di Salcito. A lanciare l’allarme è il primo cittadino Giovanni Galli, dopo che da qualche settimana il fenomeno si sta intensificando, “purtroppo registriamo questo dato allarmante, di abbandono di cuccioli, come di cani randagi, nonostante gli sforzi fatti in questi anni di amministrazione comunale in materia – riferisce il primo cittadino Giovanni Galli- abbiamo fatto convenzioni con l’Asrem, abbiamo fatto adottare numerosi randagi ed è prossima la realizzazione di uno stallo/fattoria didattica, dietro avviso comunale, dove poter dare ricovero in caso di abbandono dei cuccioli. È questa una pratica ignobile oltre che illegale – denuncia il sindaco Galli – e faccio un appello a tutti al fine di evitare tale pratiche e di collaborare per cercare di arginare il fenomeno e, ovviamente, a chi vuole adottarli”.